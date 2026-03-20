サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお伝えする「FRIDAY UNITED」です。「J2・J3百年構想リーグ」で4試合連続無失点のユナイテッド。選手たちに次節への意気込みを聞きました。3月18日に行われた鹿児島ユナイテッドFCの公開練習。ハードな対人トレーニングが行われていました。（鹿児島ユナイテッドFC・稲葉修土主将（32））「めちゃくちゃハードだったし自分たちの基準をもう一個上げ