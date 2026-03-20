トランプ大統領は日米首脳会談で日本に「より積極的な貢献」を求めましたが、艦船の派遣について明確な要求はありませんでした。中東情勢が緊迫化し原油価格も上昇する中で、トランプ大統領はイランに地上部隊を派遣しないと発言しました。■イラン側がアメリカ軍戦闘機攻撃か「2つの国、1つの強力な同盟」。この言葉とともに、日米の親密さを強調した映像をSNSに投稿したアメリカ・ホワイトハウス。対するイラン側は、「アメリカ