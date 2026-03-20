◆センバツ第２日▽１回戦智弁学園４―０花巻東（２０日・甲子園）智弁学園・角谷哲人主将（３年）が攻守でチームを引っ張った。「１番・捕手」で先発出場し、３回１死二塁で左中間へ先制二塁打。５回無死一、三塁では遊ゴロで２点目を奪った。７回２死二塁でも右越えへ三塁打。４打数３安打３打点と大暴れした。昨年秋はクリーンアップ。「出塁率と意外と足が使えるので」と、小坂将商監督（４８）の１番起用の采配が的中