【漫画】本編を読む漫画家・イラストレーターの雪のヤドカリさん（@yukinohotel）が手がける『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』は、食や動物ネタなど多彩なテーマを扱い、ラストに予想を裏切る結末が待っている4コマ漫画。ときにブラックユーモアを前面に押し出し、後味の残る展開を見せることも少なくない。舞台は、とあるデスゲームの会場。不敵な笑みの仮面を被った主催者が開会を宣言すると、参加者からは