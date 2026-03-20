芥川賞作家の金原ひとみ氏、音楽クリエイターのヒャダインが２０日、テレビ東京系経済トーク番組「カンブリア宮殿」（木曜・後１１時６分）の新ＭＣに就任することになり、収録後に取材会を行った。放送から２０年の節目を迎える４月に番組が大きくリニューアル。放送開始以来ＭＣを務めてきた村上龍氏と小池栄子から新たにバトンを引き継ぐ。金原氏は「記者会見ってどんな感じなんだろう？って全く想像もできていなかったので