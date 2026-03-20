【ワシントン＝関根晃次郎、坂本幸信】１９日（日本時間２０日未明）に行われた日米首脳会談では、経済分野でも協議が持たれ、対米投資の「第２弾」として新たに３事業で合意したほか、米国産原油の備蓄や、鉱物資源の安定調達に向けて協力することで一致した。対米投資では、次世代原子炉の小型モジュール炉（ＳＭＲ）を建設するほか、ガス発電所の建設を２か所で進めることで合意した。事業規模は合計７３０億ドル（約１１兆