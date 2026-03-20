「オープン戦、巨人−楽天」（２０日、東京ドーム）開幕投手に抜てきされている、巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝が５回３安打１失点。実戦初失点こそ許したが、５回を投げきって１週間後に迫る阪神との開幕戦に弾みをつけた。まずは立ち上がり。いきなり中島に中前打を許すも、続く黒川、ボイト、マッカスカーの中軸は抑え込んだ。それでも二回だ。１死から６番・浅村に甘く入ったスライダーを左翼席まで