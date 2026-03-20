『あなたの正義 わたしの絶望〜その「主観」が毒になる時〜』（理系女ちゃん/KADOKAWA LifeDesign）第7回【全14回】【漫画】『あなたの正義 わたしの絶望〜その「主観」が毒になる時〜』を第1回から読む果たしてその恋は正統なラブストーリーか、それとも歪んだ妄想が織りなすホラーか？ 職場のきれいな先輩に淡い恋心を抱く男性社員。大人になってからの初恋は、切なく、じれったい。しかし、同じ物語が先輩視点で語られると