【漫画】本編を読むパパ活で生きている女性の前に現れた新しいパパは、落ちぶれた女性小説家だった。そんなキャッチーな展開から始まる『マーブルビターチョコレート』（幌山あき/KADOKAWA）は、単なる女性同士の恋愛では終わらない、「消費」というテーマを掲げた、まさにビターな読後感を残す作品だ。かわいいと楽しいを得るためだけにパパ活で生きている女性・りこは、太客の金回りが悪くなったために新しいパパを探し、会