『人魚のあわ恋』（顎木あくみ：原作、 タムラ圭：漫画/文藝春秋）第5回【全9回】【漫画】『人魚のあわ恋』を第1回から読む夜鶴女学院に通う少女・天水朝名（あまみずあさな）は、薬問屋として名高い天水家の娘。左手首へ浮き出た鱗のような痣によって家族からは“化け物”と虐げられ、学校でも素直になれず生徒と距離を置いていた。生徒たちが美男子の新人教師・時雨咲弥（しぐれさくや）の話で盛り上がる中、朝名には一族にとっ