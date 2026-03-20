日本の刑事司法において、"入り口の裁判(判決)"は常に注目を浴びるが、"出口の判(仮釈放)"にスポットを当てた作品は極めて稀有である。本作「仮釈放の条件 出口の裁判官 岬真斗香」は、再犯率40%というシビアな現実を背景に、金沢の美しい街並みの中で繰り広げられる濃厚な人間ドラマ。そんな「仮釈放の条件出口の裁判官 岬真斗香」が、2026年3月25日(水)にホームドラマチャンネルで放送される。物語の主軸となるのは、伊藤蘭と