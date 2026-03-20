メ～テレ（名古屋テレビ） JR武豊線が開業140周年を迎え、記念列車に乗るイベントが行われました。 JR武豊線は1886年に武豊から熱田まで開業し、地域の足として長年親しまれてきました。 20日は開業140周年を記念してディーゼルエンジンで動く「キハ75形気動車」に乗車できるツアーが行なわれました。 「キハ75形気動車」は2015年に線路が電化されるまで武豊線を走っていて、鉄道ファンに人気の列車で