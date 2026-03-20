4月29日に1st Mini Albumが発売となる、「にじさんじ」所属のユニット3SKM。本誌では、初のアルバムリリースを前にした心境から音楽活動にかける思い、そして「3人でシェアハウスをするとしたら？」の空想まで、たっぷり語ってもらった。webでは内容を抜粋してお届け！プロデュース曲はどれもこだわりがあるから楽しんでほしい── 初めてのアルバム発売を控えたいまの心境を率直に教えてください。北見遊征（以下、北見）楽しみ