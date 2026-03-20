「泥棒に殴られ財布を奪われた」などとうその強盗被害を訴えて警察に大規模な検問などを行わせ、業務を妨害した疑いで逮捕された山形県上山市の24歳の女について、山形地方検察庁は偽計業務妨害の罪で起訴しました。偽計業務妨害の罪で起訴されたのは上山市の無職・渡辺結花容疑者（24）です。渡辺被告は去年12月、「自宅で知らない人が書類の山をあさっていた。泥棒は私を殴った後、近くの床に置いてあった私のバッグから財布を取