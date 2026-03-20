宮〓あおい（40）、中島歩（37）が20日、東京・NHKホールで、「超NHK ONEフェス2026」〜大河ドラマ「豊臣兄弟！」トークライブin東京〜に出席した。現在放送中の同作で、宮崎は市、中島は浅井長政を演じている。ステージに登場すると中島は「なんか大変なことになっちゃった」とポツリ。ボソボソとした口調での「ふらっときたので、（お客さんを楽しませるような）そんな覚悟はできていない」で会場を笑いに包んだ。「恐れていたこ