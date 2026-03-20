日本時間午前8時過ぎ、アメリカのホワイトハウスで開催されたトランプ大統領主催の夕食会。会場には、グーグルのピチャイCEOやプロゴルファーの松山英樹さん、ソフトバンクグループの孫正義会長の姿も。ソフトバンクグループ・孫正義会長：（Q.夕食会の雰囲気）非常に和やかで、1曲1曲素晴らしい音楽があったんですけど、全てトランプ大統領が自ら選曲して。出席者の前に和やかな表情で並んだ日米両首脳。トランプ大統領：高市首相