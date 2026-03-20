元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、長男の佐々木健之介さん（27）と出演。子どもの運動会でのエピソードを明かした。MCの黒柳徹子が「小さい頃に、お父さんとお母さんが目立っているから、ちょっとそこのとこが大変だったんですって？」と質問。健之介さんは「やっぱり2人とも見た目結構、ちょっと違う…。体でかいし」と答えた。そして運動会について聞