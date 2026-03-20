言論、思想の自由が大きく制限された太平洋戦争下の日本社会。その分、終戦後の反動は大きかったようだ。【漫画】独身おぢ52歳「子ども3人ほしいの奥さんは20代がいいな〜」→結婚相談所「無理です」今、SNS上ではそんな開放的な世相がうかがえる当時の広告が大きな注目を集めている。「戦争終わったしもうなに出しても文句言われねぇだろみたいな出版社あった。」と件の広告を紹介したのはkotoriこと作家、明治娯楽物語研究家の