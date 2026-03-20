ことしは3月20日が「春分の日」、「彼岸の中日」です。新潟市の寺では墓参りをする人の姿が見られました。また、三条市では「二十歳を祝う会」が開かれ、懐かしい友との再会に笑顔が広がりました。青空のもと、大切な人に心を寄せます。20日朝、新潟市中央区の勝念寺には、墓掃除をして、花を手向け、手を合わせる人の姿がありました。＜訪れた中学生＞「自分の祖父のお墓です。受験が終わった報告とご先祖様へのあいさつで手を合