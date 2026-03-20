最近、スーパーに行くたびにため息が出ませんか？ じわじわと物価が高くなっていて、節約せずにはいられない……そんな日々ですね。「よし、節約しよう！」と意気込むのは素晴らしいこと。でもちょっと待ってください。その節約、本当に“得”になっていますか？インフレ時代に「節約しているつもり」「堅実にやっているつもり」でも、実は逆効果で“じわじわと貧乏になる行動”は意外と多いです。今回は「インフレ時代にやると逆