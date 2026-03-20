モデルで俳優の生見愛瑠さんが、週刊FLASH（光文社）表紙＆巻頭に登場しました。【写真】つるん陶器肌の生見愛瑠さん春を先取りしたような柔らかな日差しが降り注ぐ中で撮影されたグラビアを10ページにわたって展開。インタビューでは20日に公開される主演映画に対する姿勢を語っています。【生見愛瑠さんプロフィール】ぬくみめる24歳2002年3月6日生まれ愛知県出身ファッション誌『CanCam』専属モデルを務め、バラエティ