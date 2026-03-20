中国メディアの澎湃新聞は19日、韓国・サムスン電子で同社史上最大規模のストライキが行われるかもしれないと報じた。記事が韓国メディアの18日の報道として伝えたところによると、6万6000人を超えるサムスンの労働組合員による投票で、ストライキへの賛成は93．1％に上った。大きな変化がなければ、組合員は5月21日から6月7日まで全面ストライキを実施する見通しだ。同社は世界の主要なメモリー半導体メーカーであり、ストライキ