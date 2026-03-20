俳優でタレントの杉浦太陽さんは3月19日、自身のInstagramを更新。長男の卒業式ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】杉浦太陽、長男の卒業式ショット公開！「本当に頑張ったね」杉浦さんは「長男・セイアの中学校の卒業式でした幼い頃から知ってる子も多いので、とにかく、涙があふれましたセイアからの手紙ももらって卒業生たちの歌にも感動して……中学校の3年間、受験も乗り越え、本当に頑張ったね卒業おめ