海南省新聞弁公室が18日に行った記者会見によると、第6回中国国際消費財博覧会（消費財博）が4月13日から18日まで海南省海口市で開催され、出展する国・地域の代表団数は過去最高を更新した。第6回消費財博は海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」事業がスタートしてから初めて開催される消費財博であり、今回は「開放が世界の消費をリードし、イノベーションが素晴らしい生活を駆動する」がテーマ。メイン会場が海南国際エキシ