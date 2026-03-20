SUPER BEAVERが、メジャー再契約後第4弾となるフルアルバム『人生』を6月24日にリリースする。 （関連：SUPER BEAVERはなぜここまでの躍進を遂げた？挫折から得た“あなた”に向き合う姿勢） 本作は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤、ファンクラブ盤（完全生産限定盤）の全4形態でのリリース。「片想い」（NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌）、「涙の正体」（NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題