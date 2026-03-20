アメリカの有力紙「ニューヨーク・タイムズ」の『2026年に行くべき52か所』に、長崎市を推薦した記者と長崎市の鈴木市長が19日に対談しました。 鈴木長崎市長と対談したのは、フリーランス記者のクレイグ・モドさんです。 モドさんは今年1月、ニューヨーク・タイムズの『2026年に行くべき52か所』に掲載された長崎の紹介文を執筆。 52の都市が紹介される中、長崎市は17番目に取り上げ