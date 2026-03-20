三連休初日の20日、中国地方最大級のハンドメイドマーケットが山口市で始まり、多くの人で賑わいました。行楽日和となった20日、山口きらら博記念公園で始まったのは山口きららハンドメイドマーケットです。年に2回、開催されていて北は北海道、南は鹿児島まで全国の作家が約400のブースを出していて中国地方最大級の規模ということです。こちらは千葉県から参加した革製品の工房です。家族3人で様々な作品を手