周南公立大学の誕生時に入学した学生が20日、卒業式を迎えました。周南公立大学の卒業式には経済学部と福祉情報学部の学生、あわせて290人が出席しました。周南公立大学の前身、徳山大学は1971年＝昭和46年に私立大学として開学、地域活性化の起爆剤としていまから4年前に公立化され、周南公立大学が誕生しました。卒業式を迎えた学生はその4年前、13倍の受験倍率を乗り越え、入学しました。（卒業生代表 答辞 西部 晴香さん）「本