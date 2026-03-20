全国で100店舗以上の店を構える牛骨ラーメンのチェーン店が24日、鹿児島市にオープンします。鹿児島では珍しい牛骨ラーメン。店は、19日に先行オープンしていて、20日も多くの人が堪能していました。鹿児島市宇宿に24日にオープンするのは、牛骨ラーメンの全国チェーン「ラーメンまこと屋」です。鹿児島では初めての出店で、全国で106店舗目。その中でも最も大きな規模