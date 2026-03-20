岩国市で20日、合併20周年を記念した式典が開かれました。式典は、市の北部に伝わる山代神楽の伝承に取り組む7つの団体の迫力ある舞で幕を開けました。現在の岩国市は20年前の2006年3月20日に旧・岩国市と玖珂郡の7町村が合併して誕生しました。岩国市の福田市長は「子どもたちに誇れる岩国を引き継ぐことができるようさらなる飛躍に向けて扉を開くスタートライン」とあいさつ。式の最後には20年の出来事を振り返る動画が流