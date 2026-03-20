出水市高尾野町では春の風物詩「中の市」が始まりました。名物の「そばの早食い競争」も行われ、多くの人でにぎわいました。高尾野「中の市」は出水市の高尾野地区で春の祭りとして江戸時代から行われています。多くの露店が並び、川辺の二日市加治木の初市と並ぶ鹿児島の三大市の1つです。特ににぎわいを見せていたのは、名物「じゃんぼそばの早食い競争」。この地区では、家庭で作ったそばを客に振舞う風習があったことか