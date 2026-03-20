大量死により甚大な被害を受けた安芸津産カキの養殖業者を応援するカキフェスタが、東広島市で開かれています。 東広島市の道の駅・湖畔の里福富では２０日から３日間、カキフェスタが開催されています。 大量死から生き残った安芸津産のカキのおいしさを多くの人に知ってもらい、養殖業者を応援しようと道の駅が主催しました。 ３回目となる今回は焼きガキやカキ汁、カキを乗せたピザなどのメニュー全てに安芸津産のカキ