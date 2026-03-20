重油の調達が突如困難に 3月25日から営業休止を告知 イラン情勢の余波で浜松市は市内の温浴施設1か所を3月25日から休止すると発表しました。湯を沸かすための重油の調達が難しくなったことが理由です。 【写真を見る】「習慣として来ているからさびしい」イラン情勢の余波で市の温浴施設が休止へ 「いのはなの湯」重油の調達困難に=浜松市 ＜伊豆川洋輔記者＞ 「浜松市浜名区の『いのはなの湯』です。きょうは営業をしています