美祢市秋吉台にアクティビティの拠点施設が新たにオープンします。秋吉台エリアのツアーの受付や着替えなどができる施設を1つに集約、これまでよりスムーズに観光を楽しむことができます。「Mine 秋吉台アクティビティセンター、通称＝Karst Gate」はチケット売り場などを備えたバスセンターを改装して作られました。美祢市が県の補助金を活用し1億5000万円をかけて整備したもので、アクティビティ