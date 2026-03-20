春のセンバツ高校野球大会の1回戦が行われ、神村学園は前回大会の王者・横浜高校と対戦しました。神村学園は連覇を狙う強豪から先制点を奪うと、エース龍頭は9回を投げて6安打完封！2回戦進出を決めました。春の選抜高校野球大会2日目。2年ぶり7回目の出場を決めた神村学園は、初戦で前回大会優勝校の神奈川県横浜高校と対戦しました。1回戦屈指の強豪対決は3回表、神村学園は1アウト2塁で2番・田中！変化球にうまく対