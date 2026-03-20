一心不乱に全力ダッシュをしているのは…アルパカ！ダッシュして向かった先は…大好物の草が食べられる広場です。アルパカたちは、週に1度の休園日に訪れるこのリフレッシュタイムを心待ちにしていて、柵が開けられると広場へ向かって一斉にダッシュします。市川市動植物園では今、ニホンザルのパンチくんが大人気ですが、数年前からSNSに投稿していたこの「アルパカダッシュ」も注目されているんです。実は、この撮影…市川市動植