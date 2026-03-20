4人組ロックバンド・SUPER BEAVERが、6月24日にニューアルバム『人生』をリリースすることが発表された。【集合ショット】銀さんにエリザベスも登場！笑顔のSUPER BEAVER＆杉田智和ら『人生』は、今年2大ドームツアーを控えるSUPER BEAVERのメジャー再契約後第4弾となるフルアルバム。「片想い」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌)、「涙の正体」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌)、「主人公」（フジテレビ系『めざましテレ