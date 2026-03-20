【ソウル＝藤原聖大】韓国・聯合ニュースによると、２０日午後１時１５分頃、韓国中部の大田（テジョン）にある自動車部品製造工場から出火、有毒ガスを吸ったり建物から転落したりして５３人が重軽傷を負った。このほか、午後４時過ぎ時点で従業員ら１４人と連絡が取れていない。工場内にはナトリウム２００キロ・グラムが保管されているといい、消防当局が消火活動を続けている。