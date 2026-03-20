ＴＢＳの田村真子アナウンサー（３０）が２０日、都内で行われた「ＴＢＳドキュメンタリー映画祭２０２６『田村真子のと鉄道明日へ向かう旅』舞台挨拶」に出席した。同作は番組ロケで２０２０年に能登を訪れた田村アナが震災後に再訪した模様を届けるドキュメンタリー映画だ。震災当日は、正月ということもあり三重県の実家に帰省していた。「テレビを見ながら何もできず、ただただ心配でした」と振り返った。実際に再