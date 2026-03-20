大相撲春場所１３日目（２０日、大阪府立体育会館）、大関経験者の関脇霧島（２９＝音羽山）が幕内王鵬（２６＝大嶽）を寄り倒して１２勝目（１敗）。３度目の優勝に王手をかけた。王鵬との熱戦を制した取組後は「最後まであきらめずにちゃんと取れたかな。最後まで我慢した」と納得の表情。「まだ２番ある。いつも通りにやることが大事」と気持ちを引き締めた。１４日目は大関安青錦（２１＝安治川）との顔合わせ。この大一