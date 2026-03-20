全日本プロレス２０日の八王子大会でトーナメント戦「ゼンニチＪｒ．タッグフェスティバル」決勝戦が行われ、青柳亮生（２６）とライジングＨＡＹＡＴＯ（２７）のコンビ「アツハヤ」が、井上凌（２３）、望月ジュニア（２３）組を下し優勝した。現在ドラゴンゲートへ流出しているアジアタッグ王座（現王者は望月成晃＆ドン・フジイ）への挑戦権がかかった一戦は、互いに一歩も譲らぬ激戦となった。両軍はハイスピードな攻防を