女優の北川景子が、息子役の俳優と２ショットを撮影した。ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）の公式インスタグラムが２０日までに更新され、「先日、松江で行われたトークイベントの模様を放送でお届けします！」と説明。タエ役の北川は、息子の三之丞を演じた俳優の板垣李光人と並び、うれしそうにほほえんだ。フォロワーは「素敵な親子ですね」「本当の親子みたい」「またまた美形親子」「美男美女。ス