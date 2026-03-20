ヤンキースの?悪童?ジャズ・チザム内野手（２８）がＷＢＣ米国代表主将アーロン・ジャッジ外野手（３３）の人間性について熱弁した。オンラインのファッション雑誌「Ｈｉｇｈｓｎｏｂｉｅｔｙ」のインタビューでチザムは「アーロン・ジャッジほど信頼できる人物はいない」と断言した。英国代表としてＷＢＣに出場したチザムは、ヤンキースでジャッジと２シーズンを過ごしている。「それは彼がごく普通の人間だからだ。ジャッ