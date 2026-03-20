◆大相撲▽春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）打ち出し後に１４日目の取組が発表され、１敗で首位の関脇・霧島（音羽山）は、大関・安青錦（安治川）と対戦することが決まった。霧島は１３日目終えて、３敗で追いかける横綱・豊昇龍（立浪）と、西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）に２差をつけている。１４日目の取組に勝利、敗れた場合でも３敗の２人がともに敗れれば、自身３回目の優勝が決まる。３敗の豊