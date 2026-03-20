◆オープン戦巨人―楽天（２０日・東京ドーム）開幕投手に内定している巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が先発で５回３安打１失点。１週間後の開幕・阪神戦（東京ドーム）に向けて上々の８５球で“最終調整”を終えた。プロ入り後初の本拠地登板で岸田とバッテリーを組み、最速１４９キロの直球を軸にして６三振を奪った。２回１死から浅村にプロ初被弾＆初失点となる左越えソロを浴び連続イニング無