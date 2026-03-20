「世界中に平和と繁栄をもたらせるのは、ドナルドだけだと思っています。そのために私は諸外国に働きかけて、しっかりと応援をしたいと思っています。今日、私はそれを伝えにきました」トランプ米大統領（79）に、笑顔でこう語りかけたのは高市早苗首相（65）。日本時間3月20日未明にホワイトハウスで日米首脳会談が行われ、緊迫するイラン情勢への対応などについて意見が交わされた。アメリカとイスラエルのイラン攻撃によってホ