秋田朝日放送 ３連休初日の20日、秋田市の大森山動物園で通常営業がスタートし、多くの家族連れなどが訪れました。 大森山動物園あきぎんオモリンの森では午前９時の開園を前にセレモニーが行われました。大森山動物園では、冬場は休園したり土日・祝日に限って開園時間を短くして営業したりしています。午前９時から午後４時半までの通常開園は、去年１１月末以来およそ３カ月半ぶりです。 人気のレッサ}