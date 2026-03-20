秋田朝日放送 きょうは春分の日、そして彼岸の中日です。秋田市では青空のもと、多くの人が墓参りに訪れ先祖を敬いました。 20日は天候に恵まれ、春の暖かな日差しが届く中での墓参りとなりました。いつもは２人で墓参りをするというご夫婦は、今年は孫も一緒に訪れました。墓を守るということを孫に伝えます。きれいに掃除して線香を手向け、静かに手を合わせます。 毎日、朝晩欠かさずお経をあげるという女性は、ご主人