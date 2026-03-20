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※前回値が修正されました。 貿易収支（1月）19:00 結果-19.0億ユーロ 予想N/A前回112.0億ユーロ（126.0億ユーロから修正）（季調前) 結果121.0億ユーロ 予想N/A前回116.0億ユーロ（季調済)