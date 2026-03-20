秋田朝日放送 聴覚に障害がある人たちへの理解を深めてもらおうと、秋田市で体験型のイベントが開かれました。 「県聴覚障害者支援センターふれあいまつり」では、手話や筆談、点字などのブースが設けられ、訪れた人たちが手本を見たりスタッフに教わったりしながら体験しました。 また、「聞こえなくても命は救える」と題して、聴覚に障害がある人が救急救命の対応をする場合にどうすればいいか、消防署員が